МЧМ-2023 может пройти в Омске и Новосибирске

Президент ИИХФ Рене Фазель, председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов и председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков обсудили возможность проведния МЧМ-2023 в России.

"13 декабря в рамках World Hockey Forum в Москве состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель СД "Авангарда" Александр Крылов, и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

В рамках совещания стороны обсудили дорожную карту по возможному проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года в двух городах России - Новосибирске и Омске", - сообщает в Твиттере пресс-служба "Авангарда".