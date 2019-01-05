Клим Костин - о поражении от США в Канаде: "Мы русские. И здесь все и всё против нас"

Капитан сборной России Клим Костин после поражения от США в матче молодежного чемпионата мира (1:2) отметил, что в Америке все против российской команды. По его словам, американцы отскочили.

– Гол Шашкова? Соглашайся с судьями, не соглашайся, какая разница, не мы же решения принимаем, - сказал Костин. - В НХЛ такие голы засчитываются. Там движения коньком даже не было. Наш защитник просто хорошо увидел игрока, бросил и попал, от конька залетело.

Мы русские – здесь все и всё против нас, это надо принимать и просто двигаться дальше с этим.

Внутри сейчас пустота. Конечно, к завтра соберемся, мы же команда. Думаю, первый незасчитанный гол нас немного надломил. Вроде это было незаметно, но внутри каждого игрока сидело то, что "жалко, не забили". Мы просто всю игру давили, просто люди отскочили, других слов у меня нет. (Алексей Шевченко)

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