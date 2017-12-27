Клим Костин: "Брагин в перерыве сказал: "Если вы мужики, то должны собраться и вытащить игру"

Нападающий молодежной сборной России Клим Костин посетовал на невезение после первого матча команды на молодежном чемпионате мира против Чехии (4:5). По его словам, на тренировках все выглядело иначе, чем во время игр.

"Немного не повезло, в каких-то моментах нам не хватило мастерства и хладнокровия, - цитирует Костина пресс-служба ФХР. - Не выполняли тренерскую установку. Будем лучше настраиваться на следующие игры. На тренировках обороняемся по одной схеме, а выходим на лед – все из головы вылетает. Поработаем над этим и будем стараться исправить.

Перед третьим периодом Валерий Брагин (главный тренер - Прим. "СЭ") зашел в раздевалку и сказал: "Если вы мужики, то должны собраться и вытащить игру". Думаю, что всех это задело. Но так нужно играть с первого периода. Сегодня так получилось, сделаем выводы и будем идти дальше.

Напомним, что следующий матч россияне проведут 28-го декабря против Швейцарии.