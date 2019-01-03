Казахстан обыграл Данию в первом матче квалификационного турнира МЧМ-2019

Молодежная сборная Казахстана в 1-м матче квалификациооного турнира МЧМ-2019 обыграла Данию - 4:3. Победная шайба на счету Артура Гатиятова.
Победитель серии до 2-х побед останется в высшем дивизионе МЧМ на следующий год.
Молодежный чемпионат мира-2019
Квалификационный турнир
1-й матч
Казахстан - Дания - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Голы: Бойко - 1 (Шинкарецкий, Буяльский), 1:36 - 1:0. Рендбьерг - 1 (Шульц, Сетков), 9:00 - 1:1. Мусабаев - 1 (Королев, Демин), 11:16 - 2:1. С-н Данияр - 1 (бол., Гатиятов, С-т Данияр), 33:00 - 3:1. Грундтвиг - 1 (Л. Андерсен, Кубарс), 41:29 - 3:2. Гатиятов - 3, 48:06 - 4:2. Сетков - 1 (бол., Рендбьерг), 57:40 - 4:3.
Вратари: Еремеев - Сегорд (58:09).
Штраф: 10 - 14.
Броски: 19 (7+4+8) - 43 (12+14+17).
Судьи: Брюггеман, Шеквист.
2 января. Ванкувер. Rogers Arena.
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