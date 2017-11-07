Канадцы обыграли молодежную сборную России - 7:0

Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) под руководством Валерия Брагина уступила в первом матче CHL Canada Russia Series команде Западной лиги (WHL) - 0:7. Поединок состоялся в канадском Мус-Джо.

Следующая игра состоится 8 ноября в Суифт-Карренте. Всего российская команда проведет 6 матчей в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира.

CHL Canada Russia Series

1-й матч

Сборная WHL - Россия (U-20) - 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)