06:46 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Канадцы обыграли молодежную сборную России - 7:0

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Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) под руководством Валерия Брагина уступила в первом матче CHL Canada Russia Series команде Западной лиги (WHL) - 0:7. Поединок состоялся в канадском Мус-Джо.

Следующая игра состоится 8 ноября в Суифт-Карренте. Всего российская команда проведет 6 матчей в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира.

CHL Canada Russia Series 

1-й матч

Сборная WHL - Россия (U-20) - 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Gondzo

Так держать!....

08:14

Т-174

Кравцова опять что ли не взял? Ротенберг состав верстал на коленке опять

08:10