Канадцы обыграли молодежную сборную России - 7:0

Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) под руководством Валерия Брагина уступила в первом матче CHL Canada Russia Series команде Западной лиги (WHL) - 0:7. Поединок состоялся в канадском Мус-Джо.
Следующая игра состоится 8 ноября в Суифт-Карренте. Всего российская команда проведет 6 матчей в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира.
CHL Canada Russia Series
1-й матч
Сборная WHL - Россия (U-20) - 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
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