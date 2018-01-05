Канада разгромила Чехию и сыграет со шведами в финале МЧМ

Сборная Канады разгромила Чехию со счетом 7:2 в полуфинале молодежного чемпионата мира в Баффало.
Самым результативным игроков в составе победителей стал Дрейк Батерсон, забросивший три шайбы. По два (1+1) очка набрали Джордан Кайру и Сэм Стил. У чехов оба гола на счету Филипа Задины.
В финале турнира канадцы встретятся с командой Швеции, которая в другой полуфинальной встрече была сильнее США (4:2).
Молодежный чемпионат мира
1/2 финала
Канада – Чехия – 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
Голы: Задина - 6 (Нечас, Михнач), 5:55 - 0:1. Стил - 4 (бол., Клейг, Киру), 15:05 - 1:1. Батерсон - 5 (бол., Макар, Томас), 18:08 - 2:1. Батерсон - 6 (бол., Макар, Бин), 27:48 - 3:1. Комтуа - 3 (Хауден, Форментон), 29:43 - 4:1. Киру - 3 (Стил, Дюбе), 32:15 - 5:1. Батерсон - 7 (Маклеод), 36:58 - 6:1. Катчук - 3 (Томас), 45:15 - 7:1. Задина - 7 (Будик), 50:11 - 7:2.
Вратари: Харт - Корженарж (Шкарек, 36:58).
Штраф: 10 - 8.
Броски: 39 (11+15+13) - 20 (5+9+6).
Судьи: Тафтс, Шукис.
5 января. Баффало. KeyBank Center.
Sправедливый
Для начала, так то, судьи (грамотно ))) ) удалили канадца и если бы чехи реализовали удаление, то повели бы уже 2:0 (к тому времени 1:0 было). Затем, в начале второго периода судьи (и снова получается грамотно ))) ) удалили ещё одного канадца, но чехи вновь не забили и не сравняли счёт (к тому времени 1:2 было). Вот ведь какие судьи нехорошие, да, получается? Удалять удаляют канадцев, а забивать чехам не помогают! ))) .... Канадское большинство, конечно, впечатлило. Это, прежде всего, мастерство игроков, в т.ч. и в подставлении клюшки под броски и закрывание вратаря.
13:06
Электросталец
Брокдорф, в голштинии клюшка-плашка есть, аль ты баба-птица с париком на проволоке?
12:20
Брокдорф
Don Брокдорф, а у тебя дурачок кто всегда виноват?) Путин?))) дурачки, как ты выразился, твои папка с мамкой, что тебя таким ватником вырастили......а по судейству укажи какое удаление было против действующих правил и ник свой смени "дно" тебе подойдет на 1000%
10:53
staerswimmer23
Так ты, Томас бой, оказывается чешский патриот!
10:38
polo-1
Действительно- первые 4 шайбы забиты канадцами в большинстве.
10:38
Don
Брокдорф, а у тебя дурачок кто всегда виноват?) Путин?)))
09:20
Брокдорф
Thomas_Boy_ Канадцы, конечно, в любом случае сильнее. Но в нужный момент судьи грамотно прижали чехов удалениями. И равная в целом игра превратилась в фарс. И снова и пацреотов во всем судьи виноваты....
08:20
Thomas_Boy_
Канадцы, конечно, в любом случае сильнее. Но в нужный момент судьи грамотно прижали чехов удалениями. И равная в целом игра превратилась в фарс.
06:49