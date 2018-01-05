Канада разгромила Чехию и сыграет со шведами в финале МЧМ

Сборная Канады разгромила Чехию со счетом 7:2 в полуфинале молодежного чемпионата мира в Баффало.

Самым результативным игроков в составе победителей стал Дрейк Батерсон, забросивший три шайбы. По два (1+1) очка набрали Джордан Кайру и Сэм Стил. У чехов оба гола на счету Филипа Задины.

В финале турнира канадцы встретятся с командой Швеции, которая в другой полуфинальной встрече была сильнее США (4:2).

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Канада – Чехия – 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Голы: Задина - 6 (Нечас, Михнач), 5:55 - 0:1. Стил - 4 (бол., Клейг, Киру), 15:05 - 1:1. Батерсон - 5 (бол., Макар, Томас), 18:08 - 2:1. Батерсон - 6 (бол., Макар, Бин), 27:48 - 3:1. Комтуа - 3 (Хауден, Форментон), 29:43 - 4:1. Киру - 3 (Стил, Дюбе), 32:15 - 5:1. Батерсон - 7 (Маклеод), 36:58 - 6:1. Катчук - 3 (Томас), 45:15 - 7:1. Задина - 7 (Будик), 50:11 - 7:2.

Вратари: Харт - Корженарж (Шкарек, 36:58).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 39 (11+15+13) - 20 (5+9+6).

Судьи: Тафтс, Шукис.

5 января. Баффало. KeyBank Center.