ИИХФ признала Романова лучшим защитником МЧМ-2019, Кочеткова - вратарем

Международная федерация хоккея (ИИХФ) назвала лучших игроков молодежного чемпионата мира-2019. Лучшим вратарем стал россиянин Петр Кочетков, лучшим защитником – россиянин Александр Романов, а нападающим – американец Райан Пелинг.

Сборная США в финале проиграла Финляндии (2:3), а Россия выиграла у Швейцарии в матче за 3-е место (5:2).

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

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