ИИХФ одобрила проведение матчей молодежного ЧМ-2023 в Омске

Международная федерация хоккея ИИХФ) одобрила проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета ИИХФ Владислав Третьяк.

Ранее президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что ФХР обратилась с просьбой провести мировое первенство в двух городах. Решение о проведении турнира в Новосибирске было утверждено на конгрессе ИИХФ в мае.

- ИИХФ обсуждала мое письмо, в котором я просил, чтобы молодежный чемпионат мира провели и в Новосибирске, и в Омске, - цитирует ТАСС Третьяка. - Эта просьба была встречена положительно, так как является приемлемой, такое есть в практике. Единственное, задали вопрос, как команды будут перемещаться, учитывая, что в Новосибирске будет финальная часть турнира. Мы договорились, что команды мы перевезем самолетами.

Я договорился с губернатором Омской области, он дает гарантии, что Омск готов и сделает все, чтобы принять гостей. В марте я об этом буду говорить на совете ИИХФ.