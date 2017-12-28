Финляндия обыграла Данию в матче МЧМ

Сборная Финляндии обыграла Данию (4:1) в матче второго тура группового турнира молодежного чемпионата мира-2017. Для финнов эта победа стала первой на турнире в Баффало. Датчане, в свою очередь, потерпели второе поражение подряд.

В третьем туре Швейцария сыграет со Словакией, а Дания встретится с Канадой. Обе встречи пройдут в ночь на 31 декабря.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Финляндия - Дания - 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Коппанен - 1 (Вялимяки, Хейсканен), 2:49 - 1:0. А. Рясянен - 1 (Толванен, Йокихарью), 6:56 - 2:0. Краг - 1 (бол., Рендбьерг, Сетков), 21:38 - 2:1. Вялимяки - 1 (Хейсканен, Вааканайнен), 35:38 - 3:1. Йокихарью - 2 (Койвула), 37:44 - 4:1.

Вратари: Луукконен - Крог.

Штраф: 2 - 14.

Броски: 62 (17+29+16) - 7 (1+6+0).

Судьи: Ансонс, Гарон.

28 декабря. Баффало. KeyBank Center.