ФХР проведет переговоры с "Филадельфией" по участию Проворова в МЧМ-2017

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что организация планирует провести переговоры с "Филадельфией" по возможному участию защитника Ивана Проворова в молодежном чемпионате мира-2017. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. Сборная России в группе сыграет с Чехией, Швецией, Финляндией и США.

В этом сезоне Проворов провел 18 матчей в составе "Филадельфии", в которых сделал семь результативных передач.

- Мы планируем вступить в переговоры с "Филадельфией" по этому вопросу, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Если же по каким-то причинам Проворов окажется в юниорской лиге или Американской хоккейной лиге, то шанс договориться и увидеть его на молодежном чемпионате мира увеличится еще больше, так как эти турниры проводят хоккейные ассоциации США и Канады.