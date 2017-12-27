Дмитрий Соколов: "Играл против Швейцарии на ЮЧМ. Не очень хорошо сложилось"

Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Соколов прокомментировал поражение от Чехии (4:5) и поделился ожиданиями от встречи со Швейцарией в рамках молодежного чемпионата мира в Баффало. Напомним, что следующий матч турнира россияне проведут 28 декабря.

– Я смотрел в прошлом году матч против швейцарцев, - сказал Соколов. - И на ЮЧМ мы играли против них. Не очень хорошо сложилось (швейцарцы обыграли Россию со счетом 5:0 в четвертьфинале – прим. "СЭ"). Здесь ни с кем легко не будет. В том числе и со швейцарцами. Все команды сильные. Все приехали сюда бороться. Проходных матчей не будет.

С чехами, думаю, был мандраж. Первая игра все-таки. Сейчас уже все упало. Маленько встало на свои места. И со Швейцарией должно быть все нормально. В третьем периоде против Чехии мы уже были похожи на себя настоящих. Потому что мандраж спал. Поняли, что мы можем играть. И можем играть против всех команд. Я понимаю, что такое правильный хоккей по Брагину. Надо выполнять то, что он говорит, играть по его тактике.

У меня не особо много знакомых в других командах. Есть пара ребят, которые играют в Канаде в моей лиге. Одноклубников тут нет. В "Садбери" есть хорошие ребята, много молодых, но их просто не взяли в сборные. В Баффало в основном отдыхаем, лежим в отеле, настраиваемся на игры. Но чтобы не закисать в номерах, иногда выходим погулять минут на 15-20. Неплохой, кстати, город. Я здесь бывал уже – на драфте. (Алексей ШЕВЧЕНКО)