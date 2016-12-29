15:45 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Букмекеры не верят в победу молодежной сборной России над сверстниками из США

Россия – США. Фото Федерация хоккея России
Россия – США. Фото Федерация хоккея России
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29 декабря состоится матч группового этапа молодежного чемпионата мира между сборными России и США. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – США

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная США. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,26 – Н 4,97 – П2 1,75

Трансляция матча Россия – США 29 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – США.

Прямая трансляция матча Россия – США 29 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-1, 18 – 12.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

5 января 2008 года

Матч за 3-е место МЧМ

Россия – США

4:2

28 декабря 2012 года

Групповой этап МЧМ

Россия – США

2:1

2 января 2014 года

1/4 финала МЧМ

США – Россия

3:5

2 января 2015 года

1/4 финала МЧМ

США – Россия

2:3

4 января 2016 года

1/2 финала МЧМ

Россия – США

2:1
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