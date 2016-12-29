Букмекеры не верят в победу молодежной сборной России над сверстниками из США

29 декабря состоится матч группового этапа молодежного чемпионата мира между сборными России и США. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – США
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная США. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,26 – Н 4,97 – П2 1,75
Трансляция матча Россия – США 29 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – США.
Прямая трансляция матча Россия – США 29 декабря на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-1, 18 – 12.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
5 января 2008 года
|
Матч за 3-е место МЧМ
|
Россия – США
|
4:2
|
28 декабря 2012 года
|
Групповой этап МЧМ
|
Россия – США
|
2:1
|
2 января 2014 года
|
1/4 финала МЧМ
|
США – Россия
|
3:5
|
2 января 2015 года
|
1/4 финала МЧМ
|
США – Россия
|
2:3
|
4 января 2016 года
|
1/2 финала МЧМ
|
Россия – США
|
2:1