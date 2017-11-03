21:03 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Брагин определился с составом молодежной сборной России на суперсерию


Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с составом команды на участие в CIBC Canada Russia Series, информирует пресс-служба МХЛ. Встречи ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг пройдут с 6 по 16 ноября.

Из включенных в расширенный состав (27 хоккеистов) в турнире не примут участие защитник Николай Богатов ("Ирбис"), нападающие Павел Кукштель ("СКА-1946"), Кирилл Слепец ("Локо"), Марсель Шолохов ("Белые Медведи").

Состав молодежной сборной России (23 хоккеиста):

вратари Алексей Мельничук ("СКА-Нева"), Владислав Сухачев ("Челмет");

защитники Дмитрий Алексеев ("Челмет"), Анатолий Елизаров ("Толпар"), Егор Зайцев ("Динамо" М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев ("Сочи"), Александр Калинин ("Амур"), Николай Кныжов ("СКА-Серебряные Львы"), Даниил Курашов ("Адмирал"), Александр Шепелев ("Белые Медведи");

нападающие Андрей Алтыбармакян ("СКА-Нева"), Данил Веряев ("Торпедо" НН), Георгий Иванов, Иван Романов (оба – "Локо"), Владислав Кара ("Ирбис"), Михаил Мальцев (СКА), Артем Манукян ("Авангард"), Данила Моисеев ("Русские Витязи"), Алексей Полодян ("СКА-Серебряные Львы"), Максим Рассейкин ("Автомобилист"), Дамир Рахимуллин ("Лада"), Максим Цыплаков ("Спартак").

На турне в Канаде к сборной присоединятся вратарь Михаил Бердин ("Сиу Фоллс", USHL), защитники Александр Алексеев ("Ред Дир", WHL), Артем Минулин ("Свифт Каррент", WHL) и Дмитрий Саморуков ("Гельф", OHL), а также форварды Виталий Абрамов ("Гатино", QMJHL), Павел Колтыгин ("Драммондвилль", QMJHL), Алексей Липанов ("Бэрри Колтс", OHL), Герман Рубцов ("Шикутими", QMJHL), Дмитрий Соколов ("Садбэри", OHL).

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Материалы других СМИ
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