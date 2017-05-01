Виталий Петров: "В Сочи с Хэмилтоном было примерно то же самое, что и с Квятом"

Первый российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров высказал мнение, что во время "Гран-при России" гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не смог найти правильные верные настройки. Британец занял четвертое место в квалификации, на котором и финишировал в гонке в Сочи.

– Льюис Хэмилтон весь уик-энд находился в тени, но такое случается, – приводит Motorsport слова Петрова. – Это еще раз показывает, насколько в "Формуле-1" действительно важны настройки. Это очень сложно объяснить болельщикам, но Льюису в этот уик-энд просто не подходила машина под его предпочтения. Мы видели схожие проблемы у нескольких пилотов. Мне кажется, свою роль сыграли несколько факторов – в том числе тот факт, что по ходу уик-энда здесь практически не было гонок поддержки. Асфальт было сложно очистить, и Льюис, возможно, так и не смог найти верные настройки. Примерно то же самое было, наверное, с Даниилом Квятом – пусть и в меньшей степени. Такие уик-энды случаются, и в Сочи были слишком специфичные условия, чтобы делать по итогам прошедшего этапа далекоидущие выводы.

Уже многие начали говорить о психологическом прессинге, который сейчас будет оказывать победа Боттаса на Хэмилтона, что их отношения могут испортиться и так далее. Это полнейшая чушь! Позади всего четыре гонки чемпионата. Еще совершенно ничего не ясно. Тем более рано делать такие выводы относительно Льюиса – он за прошедшие десять лет успел не раз доказать, что может опередить любого гонщика, который выступает на таком же как у него автомобиле. Не жду я, что и отношения между Льюисом и Валттери станут напряженнее. В конце концов, мы между ними пока не видели борьбы колесо в колесо, не было столкновений или тому подобного. Все будет нормально – по крайней мере, пока.

Один уик-энд ни в коем случае не выбьет его из колеи, и сам Хэмилтон лучше других понимает, что такие эпизоды в карьере случаются. В Барселоне он вновь будет силен – как и прежде.