В "Рено" отмечают прогресс Сироткина в "Формуле-1"

Технический директор "Рено" Ник Честер заявил, что французская команда отмечает прогресс российского пилота Сергея Сироткина в нынешнем сезоне чемпионата "Формулы-1". Воспитанник программы SMP Racing Сироткин стал тестовым пилотом "Рено" в апреле 2016 года, в феврале текущего года 21-летний россиянин был представлен в качестве резервного пилота на презентации нового болида команды.

– Сергей – отличный гонщик, – приводит "Р-Спорт" слова Честера. – С нами он отлично провел тренировочные заезды в Бахрейне. Он здорово справляется с управлением, достаточно быстрый. Я уверен, что он здорово прогрессирует, команда это отмечает, особенно учитывая то, сколько времени он проводит за работой. Мы с нетерпением ждем момента, когда он уже вновь сядет в машину в Барселоне.

Мы расстроены, что сегодня не получилась достойная гонка. У нас произошли неполадки в коробке передач, и он не смог продолжить тренировочную сессию. Он большой профессионал – о большем даже и просить не нужно. Сегодня у его машины случились проблемы с гидравликой.

Сегодня Сироткин принял участие в первой пятничной сессии свободных заездов "Гран-при России" в Сочи, но покинул трассу из-за проблем с коробкой передач. "Гран-при Испании" пройдет с 12 по 14 мая.