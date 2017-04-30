Ромен Грожан: "Гонка в Сочи может получиться долгой и мучительной"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан считает, что гонка "Гран-при России" будет для него очень тяжелой. Француз в квалификации показал последний результат.

– Я с пятницы жаловался, говорил, что с машиной что-то не так, – цитирует Motorsport Грожана. – И к квалификации мы не смогли найти решение. Эффективность очень низкая, к тому же я столкнулся с желтыми флагами на своем быстром круге. Хотя все равно вряд ли мог попасть во второй сегмент. Я не знаю, что с машиной. Мы работаем над проблемой, но не знаем, в чем дело. Надеюсь, к гонке решим вопрос, иначе она получится долгой и мучительной.