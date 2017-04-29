15:47 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Квят выругался по радио, узнав отставание от ближайших конкурентов в квалификации

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят красноречиво выразил недовольство своим выступлением в квалификации "Гран-при России". Россиянин показал 13-й результат во втором сегменте квалификационных заездов. После заключительной попытки инженер по радио сказал Квяту, каким оказалось его отставание от ближайших конкурентов: 0,004 секунды от Лэнса Стролла и 0,020 секунды от партнера по команде Карлоса Сайнса.

Услышав это, Квят выругался по радио, что попало в эфир трансляции. Однако режиссеры ответ россиянина "запикали".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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КолобокКолобков

Не,какеи новые правила,аллё...Если Сайнц сегодня выиграл квалификацию у изи, то дядя Миша взял поул в Монако. Где нестыковки то?

16:36

tigana.1982

Болоболок новые правила изобрел!?

16:23

Obl2007

Да...... Офигеть , какая важная новость ...

16:18

george64

Болобок опять на стакане? ))

16:18

КолобокКолобков

странно,что попов сказал, что Сайнц опередил изю и счет 2-2, ведь у Сайнца штраф. Значит не опередил. Или присуждайте дяди Мише полу в Монако или не ипите мозги...

16:07

DennyT34

а где видео?

15:51