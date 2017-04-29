Квят выругался по радио, узнав отставание от ближайших конкурентов в квалификации

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят красноречиво выразил недовольство своим выступлением в квалификации "Гран-при России". Россиянин показал 13-й результат во втором сегменте квалификационных заездов. После заключительной попытки инженер по радио сказал Квяту, каким оказалось его отставание от ближайших конкурентов: 0,004 секунды от Лэнса Стролла и 0,020 секунды от партнера по команде Карлоса Сайнса.
Услышав это, Квят выругался по радио, что попало в эфир трансляции. Однако режиссеры ответ россиянина "запикали".
КолобокКолобков
Не,какеи новые правила,аллё...Если Сайнц сегодня выиграл квалификацию у изи, то дядя Миша взял поул в Монако. Где нестыковки то?
16:36
tigana.1982
Болоболок новые правила изобрел!?
16:23
Obl2007
Да...... Офигеть , какая важная новость ...
16:18
george64
Болобок опять на стакане? ))
16:18
КолобокКолобков
странно,что попов сказал, что Сайнц опередил изю и счет 2-2, ведь у Сайнца штраф. Значит не опередил. Или присуждайте дяди Мише полу в Монако или не ипите мозги...
16:07
DennyT34
а где видео?
15:51