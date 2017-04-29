Квят выругался по радио, узнав отставание от ближайших конкурентов в квалификации

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят красноречиво выразил недовольство своим выступлением в квалификации "Гран-при России". Россиянин показал 13-й результат во втором сегменте квалификационных заездов. После заключительной попытки инженер по радио сказал Квяту, каким оказалось его отставание от ближайших конкурентов: 0,004 секунды от Лэнса Стролла и 0,020 секунды от партнера по команде Карлоса Сайнса.

Услышав это, Квят выругался по радио, что попало в эфир трансляции. Однако режиссеры ответ россиянина "запикали".