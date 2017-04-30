Карлос Сайнс: "В Сочи нам не хватает скорости, но гонка будет интересной"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс остался доволен квалификацией "Гран-при России". Испанец показал 11-й результат, но стартовать будет 14-м из-за штрафа за столкновение с Лэнсом Строллом в Бахрейне.

– В пятницу мы были не в лучшем состоянии, но в квалификации удалось поднять темп и квалифицироваться на 11-м месте, что не так уж плохо, – цитирует Grand Prix Сайнса. – Жаль только, что у меня есть штраф в три позиции. В Сочи нам не хватает скорости, но гонка может быть интересной. Мне нравится борьба в середине пелотона, где много равных соперников. Это делает гонки интересными.