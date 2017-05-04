Алексей Васильев: "В последние годы кажется, что пилоты "Формулы-1" не хотят бороться"

Известный гонщик Алексей Васильев в интервью "СЭ" упрекнул многих современных пилотов "Формулы-1" в отсутствии характера. Также он выразил надежду на то, что следующие этапы чемпионата мира будут увлекательнее, чем "Гран-при России".

– Этап в Сочи не показатель. Этот автодром ввиду малого использования для гонок имеет очень скользкий асфальт. За три предыдущих "Гран-при" он совсем не изменился, это определяет малый износ шин, и все пилоты стараются вести себя осторожно. Думаю, на других этапах мы увидим и более острую борьбу, и тактику с другим количеством пит-стопов.

– В то же время многие считают, что изменения последних лет, такие как активное антикрыло и быстро изнашиваемая резина нивелировали саму ценность обгонов. Какой путь правильный и как найти баланс?

– Честно говоря, глядя на паддок "Ф-1" и гонки в последние годы, у меня складывается впечатление, что пилоты не особо хотят бороться между собой и кому-то что-то доказывать. Поведение гонщиков за пределами трассы – в гостинице, на разных светских мероприятиях, оставляет ощущение, что каждый из них уже считает себя звездой. У них жизнь уже состоялась, а выйти на трассу и атаковать в стиле "шашки наголо" от старта до финиша, как это делали Лауда, Сенна, Прост, многие другие – такого нет.

В прошлом люди даже на слабых машинах до последнего круга пытались обыграть лидеров. В этом плане гонщики перестали быть гонщиками, на мой взгляд. Вот Боттас себя показывает – он два года назад в Сочи ударил Райкконена во время обгона в концовке, сейчас проломился между двумя "Феррари" на старте и выиграл. Когда таких характеров будет много – станет все равно, какие машины и моторы. (Антон БАБОШИН)