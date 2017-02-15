Президент "Марбельи": "Четыре года назад рассматривали вариант с подписанием Гусева"

Президент "Марбельи" Александр Гринберг в интервью "СЭ" отметил, что команда третьего испанского дивизиона четыре года назад могла подписать Ролана Гусева. По его словам, экс-полузащитник ЦСКА, завершивший карьеру в 2011 году, сам отказался от такого варианта

– В Марбелье без большого дела сидели годами Ролан Гусев, Игорь Семшов. Не предлагали им – поиграйте в домашних матчах за "Марбелью"? Для здоровья?

– Еще четыре года назад мы с Роланом рассматривали такой вариант.

– Что помешало?

– Гусев пришел на нашу игру, увидел – честно вам говорю! – очень крепкий уровень. Крайне высокий темп. Потом сказал: "Наверное, я чисто физически не потяну…" Но главное – большая проблема с документами. Россияне бы здесь выступали! Но одно лишь оформление документов – 3 – 4 месяца. Разрешение на работу. Рабочая виза – сложная штука. Несколько раз хотели пригласить людей из России – но не попадали в "окна" с заявками. Если бы могли заявлять за неделю – да половина моей команды состояла бы из российских футболистов! (Юрий ГОЛЫШАК)