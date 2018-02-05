03:10 | Футбол — Испания

Невероятный гол Корреа в ворота "Валенсии". Видео

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Полузащитник "Атлетико" Анхель Корреа принес победу своей команде в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:0). Этот мяч был шестым для аргентинца в сезоне.

Мадридцы после этой игры сократили отставание от лидирующей "Барселоны" до девяти очков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

И что здесь НЕВЕРОЯТНОГО?! Просто российский футбол надо меньше смотреть. А то у нас если со второй попытки сумел в упор в пустые ворота забить, то это шедевром считают.

03:32