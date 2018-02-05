Невероятный гол Корреа в ворота "Валенсии". Видео

Полузащитник "Атлетико" Анхель Корреа принес победу своей команде в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:0). Этот мяч был шестым для аргентинца в сезоне.
Мадридцы после этой игры сократили отставание от лидирующей "Барселоны" до девяти очков.
Correa 😍 pic.twitter.com/GUpQBPO9f1– #Adios_Mascherano (@Khalid_JV14) 4 февраля 2018 г.
баламошка
И что здесь НЕВЕРОЯТНОГО?! Просто российский футбол надо меньше смотреть. А то у нас если со второй попытки сумел в упор в пустые ворота забить, то это шедевром считают.
03:32