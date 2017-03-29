18:59 | ФУТБОЛ — Сборная России

У Дзагоева спазм мышцы задней поверхности бедра

0
0
0
0
2

Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев прошел медобследование, сообщает официальный сайт армейского клуба. В результате обследования у 26-летнего хавбека выявлен спазм мышцы задней поверхности бедра. В ближайшее время Дзагоев будет заниматься под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.

Напомним, Дзагоев получил повреждение в товарищеской встрече Россия – Бельгия (3:3) и был заменен на 17-й минуте.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dzagoev-proshel-obsledovanie/

0
0
0
0
2
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

radomir_71

Размялся хреновенько. Професионал...

19:31

баламошка

Спазм европы.

19:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...