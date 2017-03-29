У Дзагоева спазм мышцы задней поверхности бедра

Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев прошел медобследование, сообщает официальный сайт армейского клуба. В результате обследования у 26-летнего хавбека выявлен спазм мышцы задней поверхности бедра. В ближайшее время Дзагоев будет заниматься под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.
Напомним, Дзагоев получил повреждение в товарищеской встрече Россия – Бельгия (3:3) и был заменен на 17-й минуте.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dzagoev-proshel-obsledovanie/
radomir_71
Размялся хреновенько. Професионал...
19:31
баламошка
Спазм европы.
19:11