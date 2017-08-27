"Зенит-2" сыграл вничью с "Авангардом"

Матч 10-го тура ФНЛ между "Авангардом" и "Зенитом-2" закончился ничейным счетом – 1:1. Курская команда вышла вперед в счете после гола полузащитника Ильнура Альшина на 40-й минуте. Нападающий Андрей Панюков сравнял счет во встрече на 49-й минуте.

"Авангард" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, "Зенит-2" идет на 16-м месте.

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10-й тур

"Авангард К" (Курск) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0)

Голы: Альшин, 40 (1:0). Панюков, 49 (1:1).

"Авангард К": Саутин, А.Войнов, Дашаев, Багаев, Концедалов, Гурфов, Нетфуллин, Д.Войнов (Синяев, 79), Альшин (Подоляк, 65), Коробов (Болов, 64), Аппаев.

"Зенит-2": Бабурин, Зуйков, Рукас, Круговой, Зуев (Каккоев, 46), Зырянов (Камышев, 66), Сиротов, Андреев (Крапухин, 87), Мусаев, Горулев (Еловских, 45), Панюков.

Предупреждение: Камышев, 69.

Судья: Шадыханов (Москва).

27 августа. Курск. Стадион "Трудовые резервы".