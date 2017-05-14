Юрий Калитвинцев: "Можно было отказаться от шампанского, но не сегодня"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев после победы над "Шинником" (1:0) в матче 37-го тура чемпионата ФНЛ заявил, что его подопечные безобразно сыграли во втором тайме. Однако Калитвинцев понимает, почему у игроков закончились силы в конце турнира.

– Неудобно было уйти из раздевалки, не выпив из кубка, а очередь длинная, – сказал Калитвинцев. – Можно было отказаться от шампанского, но не сегодня. Хорошо играли в первом тайме, во втором – безобразно. Но понимаю, почему. Ребята выхолощены. У них есть внутренние ресурсы, это доказал матч в Саратове. Ответственность за результат чувствовалась, ребята не хотели испортить праздник. Поговорим об этом тайме, но простим.

– Есть ли задача специально играть на Панченко?

– Кирилл всегда активен. Поэтому и забил столько мячей. Ребята подсознательно хотят помочь Панченко стать лучшим бомбардиром. Они и так отдают ему передачи, но сейчас, видимо, делают это чаще. (Ярослав СУСОВ)