Юрий Газзаев: "Нравится, как игроки сборной ФНЛ реагируют на мои слова"

Главный тренер сборной ФНЛ Юрий Газзаев остался доволен знакомством с игроками команды. Наставник "Волгаря" будет руководить сборной в традиционном товарищеском матче со сборной итальянской серии B, который состоится 28 ноября.

- Надо было познакомиться с футболистами, объяснить им, как играть, - сказал Газзаев в интервью пресс-службе ФНЛ. - По отдельности они могут хорошо все знать, но когда ты как тренер озвучиваешь, они доверяют как-то больше. Здесь даже вопрос не сколько тренировки, а объяснения, как нужно вместе обороняться, какие ходы могут быть, как открываться нужно.

Мне очень нравятся их глаза, как они реагируют, насколько с интересом слушают. Я доволен их реакцией на каждое слово, каждое предложение.

Если мы сами услышали друг друга, если выйдем с понимаем, что выходим побеждать, это уже один шаг. Если команда будет выполнять то, что им говорится, это второй шаг. Психология тоже имеет значение.