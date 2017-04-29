Вячеслав Матюшенко: "У Милевского в премьер-лиге будет больше шансов, чем в ФНЛ"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко отметил, что у нападающего Артема Милевского будет шанс проявить себя в премьер-лиге. По его словам, форвард получал мало игровой практики в ФНЛ из-за лимита, который позволяет выпустить на поле одновременно трех иностранцев. В этом сезоне украинец провел 14 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

- Милевский пришел к нам в состоянии, которое оставляло желать лучшего, однако он трудился, много работал, доказывал на сборах, - приводит ТАСС слова Матюшенко. - Шансов выйти на поле у него было не так много в связи с лимитом на легионеров, который в ФНЛ позволяет выпустить только трех иностранцев. У нас постоянно играли защитник Раде Дугалич, полузащитники Младен Кашчелан и Вагиз Галиулин. Двое из них - ключевые игроки, к тому же оборонительного плана, поэтому вариантов с выходом Милевского было действительно мало. В премьер-лиге лимит мягче, поэтому у него будет больше шансов сыграть. Вопросов к нему нет никаких, замечен в чем-то он нигде не был. Он должным образом относился к своей работе.