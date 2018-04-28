"Волгарь" проиграл "Балтике"

В матче 35-го тура ФНЛ "Волгарь" на своем поле уступил "Балтике" – 0:1. Единственный мяч забил форвард Денис Шевчук. "Балтика" осталась на пятом месте турнирной таблицы первенства, отставая на одно очко от идущего четвертым "Тамбова".

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ФНЛ

35-й тур

"Волгарь" (Астрахань) – "Балтика" (Калининград) – 0:1 (0:0)

Гол: Шевчук, 69.

"Волгарь": Арапов, Запрудских, Степанов, Бердников, Иванов, Горулев, Шалаев (Газзаев, 67), Пилиев, Болонин (Козлов, 80), Букия (Бабаев, 58), Жабкин (Лесников, 55).

"Балтика": Помазан, Тишкин, Логашов, Каленкович, Шахов, Григорьев, Свежов (А. Джалилов, 67), Шешуков, Ягу Сампайю (Шевчук, 57), Голышев, Касьян (И. Джалилов, 85).

Предупреждения: Иванов, 44. Шевчук, 69. Горулев, 85. Газзаев, 90+5.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

28 апреля. Астрахань. Стадион "Центральный".