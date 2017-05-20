Владислав Радимов: "За все свое время в футболе для меня это самый тяжелый сезон. Просто тяжелейший"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 38-го тура ФНЛ против "Сокола" (3:0) отметил, что в перерыве команде удалось взять себя в руки. Благодаря достигнутой победе питерцы сумели сохранить место в ФНЛ, тогда как "Сокол" вылетел в ПФЛ.

– Договаривались прессинговать с первых минут, у нас это получилось, – цитирует пресс-служба клуба Радимова. – Конечно, удаление у соперника нам помогло. С другой стороны, до него мы играли, считаю, лучше. В какой-то момент даже растерялись. Но в перерыве взяли себя в руки и довели матч до победы. Перед игрой я ребятам сказал, что завидую им, потому что они играют в таких матчах, в которых решается всё. Это и есть адреналин. Ты должен испытывать это чувство, выходя на футбольное поле.



– Для команды это лучший выездной матч сезона?

– Это нужный матч. По качеству игры он далеко не лучший. В этом компоненте команде надо прибавлять. И мне тоже надо учиться в этом плане. Мы потеряли очень много футболистов. Приходят другие игроки с другими качествами. Взять того же Погребняка. У него скорость не такая, как у Гасилина или Шейдаева или Долгова, поэтому нужно менять игру. Это будет приходить с опытом. У меня получилось далеко не сразу. Хорошо, что так закончилось.



– Какой момент в сезоне можете назвать самым тяжелым?

– Ничья с "Факелом" в предпоследнем туре. Думаю, мы очень плохо провели второй тайм, причем в первом должны были вести с крупным счетом. Второй тайм нас затрясло. После этой игры стало понятно, что победитель матча в Саратове останется в ФНЛ.



– Какие лично у вас планы на ближайшие дни? Отпуск?

– Да какой отпуск. Завтра на Конюшенной играем со сборной мира. Роналдинью, Десайи и другие звезды. Так что после прилета домой надо будет выспаться. Потому что, если я попаду под Роналдинью и он меня начнет "возить", я могу и сломаться.



А вообще, конечно, за все свое время в футболе для меня это самый тяжелый сезон. Просто тяжелейший.