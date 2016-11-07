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Василий Титов: "Есть серьезные финансовые проблемы, но общими усилиями они будут решены"

Василий ТИТОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Василий ТИТОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Член совета директоров "Динамо", первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Василий Титов после выхода материала на сайте "СЭ" высказал свое мнение о будущем клуба.

 
21 мая 2016 года. Химки. "Динамо" – "Зенит" – 0:3. Владимир ГАБУЛОВ."Динамо" на краю гибели

– Судьбой клуба центральный совет "Динамо" занимается самым плотным образом, перспектив исчезновения с футбольной карты нет, – заявил Титов. – Да, есть серьезные финансовые проблемы, но общими усилиями они будут решены.

– Рассматривается ли вариант банкротства?

– Если кредиторы предъявят нынешние долги к срочному платежу, никуда от банкротства не деться. Но на сегодняшний день никто из кредиторов долги к срочному платежу не объявляет.

– Подтверждаете сумму долга – около 10 миллиардов рублей?

– Не хочу подтверждать, потому что не занимаюсь финансовыми вопросами. Это лучше к генеральному директору. (Сергей ЕГОРОВ)

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