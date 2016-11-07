Василий Титов: "Есть серьезные финансовые проблемы, но общими усилиями они будут решены"

Член совета директоров "Динамо", первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Василий Титов после выхода материала на сайте "СЭ" высказал свое мнение о будущем клуба.

– Судьбой клуба центральный совет "Динамо" занимается самым плотным образом, перспектив исчезновения с футбольной карты нет, – заявил Титов. – Да, есть серьезные финансовые проблемы, но общими усилиями они будут решены.

– Рассматривается ли вариант банкротства?

– Если кредиторы предъявят нынешние долги к срочному платежу, никуда от банкротства не деться. Но на сегодняшний день никто из кредиторов долги к срочному платежу не объявляет.

– Подтверждаете сумму долга – около 10 миллиардов рублей?

– Не хочу подтверждать, потому что не занимаюсь финансовыми вопросами. Это лучше к генеральному директору. (Сергей ЕГОРОВ)