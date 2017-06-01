Василий Столыпин: "Руководству "Оренбурга" понравилась программа, представленная Кецбая"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин объяснил о том, почему клуб остановился на кандидатуре Темури Кецбая, который был назначен главным тренером команды. Также он рассказал о том, что бюджет клуба соответствует уровню ФНЛ.

– "Оренбург" назначил новым главным тренером Темури Кецбая. Почему остановились на этой кандидатуре?

– Мы рассматривали несколько кандидатур, включая Роберта Евдокимова, – сказал Столыпин. – У нас было собрание учредителей, и большинством голосов выбрали Кецбая.

– Не смущает то, что этот специалист не имеет опыта работы в России?

– Он представил свою программу, и она нам понравилась. Перед ним будет поставлена задача повышение в классе.

– Чем вам понравилась его программа?

– Понравилось его видение. Понятно, что он не тренировал российские клубы, но это специалист высокого уровня. К тому же этот тренер сам поиграл в хороших клубах, в том числе в Европе: в Англии, Шотландии. На Кипре его команда становилась чемпионом, трижды выходила в Лигу чемпионов. Он нормально говорит на русском языке и является коммуникабельным человеком.

– Он придет один или с тренерским штабом?

– Конечно, он придет не один, а со штабом, как это обычно бывает.

– Состав команды сильно изменится?

– Нет. Основу будут составлять наши футболисты, те ребята, которые у нас еще на контрактах. А с теми, у кого нет соглашений – будем вести переговоры.

– С Кецбая обсуждали состав? Может он хочет пригласить кого-то, кого хорошо знает?

– Пока не осуждали этот вопрос. Мы говорили о его видении игры команды, и что нового он может привнести в "Оренбург". Посмотрим в сезоне, в какой футбол будет играть наша команда.

– Бюджет клуба серьезно сократится?

– У нас бюджет, который соответствует уровню ФНЛ. Здесь нет вопросов.

– Уже есть определенность со сборами?

– 10 июня у нас начинаются сборы. Команда соберется в Оренбурге, а потом в Минске будут двухнедельные сборы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)