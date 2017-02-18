13:59 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Валерий Климов вошел в штаб Черевченко в "Балтике"

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Новый главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко определился с ассистентами в клубе, сообщает официальный сайт калининградцев. Старшим тренером команды назначен 43-летний Валерий Климов. В бытность футболистом он защищал цвета таких клубов, как "Торпедо", "Алания", "Рубин" и "Томь". В сезоне-1996 он завоевал с владикавказцами серебряные медали, а в 2006 году был включен в список 33 лучших игроков сезона. 

Тренером по работе с вратарями "Балтики" назначен 45-летний Владислав Тихонов. Эдуард Штейнбрехер остался в штабе клуба. 

"Балтика" после 24 туров занимает предпоследнее место в ФНЛ, на 10 очков отставая от спасительной 15-й строчки.

Дополнительная информация

http://www.fc-baltika.ru/news/cherevchenko-opredelilsya-s-pomoshhnikami

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