Валерий Климов вошел в штаб Черевченко в "Балтике"

Новый главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко определился с ассистентами в клубе, сообщает официальный сайт калининградцев. Старшим тренером команды назначен 43-летний Валерий Климов. В бытность футболистом он защищал цвета таких клубов, как "Торпедо", "Алания", "Рубин" и "Томь". В сезоне-1996 он завоевал с владикавказцами серебряные медали, а в 2006 году был включен в список 33 лучших игроков сезона.

Тренером по работе с вратарями "Балтики" назначен 45-летний Владислав Тихонов. Эдуард Штейнбрехер остался в штабе клуба.

"Балтика" после 24 туров занимает предпоследнее место в ФНЛ, на 10 очков отставая от спасительной 15-й строчки.