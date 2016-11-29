"Урал" узнал соперников по Кубку ФНЛ

Сегодня определился состав участников Кбука ФНЛ-2017, сообщает официальный сайт лиги. Турнир состоится с 11 по 24 февраля на Кипре. К участию в нем из-за отказа других команд допущен "Урал", представляющий премьер-лигу. Также в этом кубке сыграют "Краснодар-2", "Чертаново" и питерское "Динамо", которые выступают в ПФЛ.

16 команд были разбиты на четыре группы. В полуфиналы выйдут победители квартетов. Лучшая команда группы А сыграет с лучшей командой группы В. Во втором матче - победители групп С и D. После этого будет проведен финал.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: "Шинник", "Тамбов", "Кубань", "Краснодар-2";

Группа В: "Енисей", "Зенит-2", "Спартак" (Нальчик), "Урал";

Группа С: "СКА-Хабаровск", "Тюмень", "Мордовия", "Динамо" (Санкт-Петербург);

Группа D: "Факел", "Спартак-2", "Волгарь", "Чертаново".