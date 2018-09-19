"Тюмень" одержала волевую победу над "Сочи"

"Тюмень" обыграла "Сочи" в матче 12-го тура Олимп-ФНЛ. Сочинцы открыли счет в матче, но хозяева смогли забить дважды.
Первенство России
Олимп - ФНЛ
12-й тур
"Тюмень" - "Сочи" - 2:1 (0:1)
Голы: Барсов, 32 (0:1). Теленков, 53 (1:1). Козлов, 79 (2:1).
"Тюмень": Бучнев, Шакуро (Хайманов, 38), Столяренко, Коваленко, Козлов, Рябокобыленко (Лешонок, 87), Леонтьев, Теленков, Чудин, Парняков (Лаук, 46), Малоян (Карпов, 71).
"Сочи": Солдатенко, Макеев (Мустафин, 66), Калугин, Заика, Юрганов, Лагатор, Бурмистров, Горбунов, Померко, Барсов, Саная.
Предупреждения: Горбунов, 22. Малоян, 70. Теленков, 82. Коваленко, 90.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
19 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/