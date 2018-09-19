19:08 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Тюмень" одержала волевую победу над "Сочи"

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"Тюмень" обыграла "Сочи" в матче 12-го тура Олимп-ФНЛ. Сочинцы открыли счет в матче, но хозяева смогли забить дважды.

Первенство России

Олимп - ФНЛ 

12-й тур 

"Тюмень" - "Сочи" - 2:1 (0:1)

Голы: Барсов, 32 (0:1). Теленков, 53 (1:1). Козлов, 79 (2:1). 

"Тюмень": Бучнев, Шакуро (Хайманов, 38), Столяренко, Коваленко, Козлов, Рябокобыленко (Лешонок, 87), Леонтьев, Теленков, Чудин, Парняков (Лаук, 46), Малоян (Карпов, 71).

"Сочи": Солдатенко, Макеев (Мустафин, 66), Калугин, Заика, Юрганов, Лагатор, Бурмистров, Горбунов, Померко, Барсов, Саная.

Предупреждения: Горбунов, 22. Малоян, 70. Теленков, 82. Коваленко, 90. 

Судья: Сельдяков (Балашиха).

19 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/

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