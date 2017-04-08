"Тюмень" обыграла "Сибирь" и обошла "Кубань"

В матче 30-го тура первенства России в ФНЛ "Тюмень" взяла на выезде верх над "Сибирью" - 2:1. Это позволило команде побойти "Химки", "Тамбов" и "Кубань" и подняться на восьмое место в турнирной таблице. "Сибирь" упустила возможность покинуть зону вылета.

Первенство России

ФНЛ

30-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Тюмень" - 1:2 (1:1)

Голы: Мамтов, 11 - с пенальти (0:1). Рухаиа, 18 (1:1). Кленкин, 66 (1:2).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Магаль, Гладышев (Беляев, 77), Кушнирук, Плопа (Ларенц, 68), Мищенко, Безлихотнов, Рухаиа, Чеботару, Азаров.

"Тюмень": Смирнов, Маслов (Шабаев, 77), Гузь, Кленкин, Лешонок (Глухов, 90+3), Рябокобыленко, Чудин, Шляпкин, Пустозеров, Мамтов, Чуканов.

Предупреждения: Безлихотнов, 20. Пустозеров, 60. Кленкин, 79.

Судья: Матюнин (Москва).