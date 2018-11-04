"Тюмень" обыграла "Нижний Новгород"

"Тюмень" выиграла у "Нижнего Новгорода" (2:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ. У победителей отличились Фарход Васиев и Данил Карпов.

У гостей единственный мяч забил Павел Игнатович. "Тюмень" набрала 22 очка и занимает 15-е место. У "Нижнего Новгорода" 32 очка и пятая позиция.

В следующем туре "Нижний Новгород" на выезде сыграет с "Лучом", а "Тюмень" - со "СКА-Хабаровск".

Олимп-ФНЛ

20-й тур

"Тюмень" - "Нижний Новгород" - 2:1 (1:0)

Голы: Васиев, 42 (1:0). Карпов, 63 (2:0). Игнатович, 80 - с пенальти (2:1).

"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Васиев (Хайманов, 90+2), Козлов, Теленков, Леонтьев, Лешонок (Рябокобыленко, 13), Чудин, Парняков, Вотинов, Карпов.

"Нижний Новгород": Анисимов, Федорив, Хрипков, Морозов, Абрамов, Палиенко, Игнатович, Симанов (Сергеев, 86), Сапета, Аюпов (Фомин, 68), Спэтару (Скворцов, 65).

Предупреждения: Вотинов, 55. Федорив, 64.

Судья: Панин (Московская область).

4 ноября. Тюмень. Стадион "Геолог".