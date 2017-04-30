Тренер "Тюмени": "Пропущенный гол? Шакуро проиграл борьбу на штанге. Может, жениться ему надо"

Главный тренер "Тюмени" Александр Ивченко выразил недовольство игрой команды в матче 35-го тура первенства ФНЛ с "Соколом" (0:1). По его словам, команда обязана была выигрывать.

– Впечатления от игры самые негативные. Я не припомню, чтобы при таком количестве голевых ситуаций проигрывала команда. Причем эти ситуации возникали не сами по себе, а мы разыгрывали мяч, в ногу бьющему вкладывали.

У меня пальцев не хватит на руках, чтобы сосчитать эти голевые ситуации. И это не какое-то невезение, а недостаток мастерства и менталитета. Понимания, что надо как можно раньше наносить удар.

А сколько еще ударов приняли на себя защитники. Потому что медлим с ударом. Критерий удара не только сила и точность, но и быстрота. А сколько было подходов, когда надо было бить, а мы все ищем куда отдать. Возмутительная игра у чужих ворот. Просто возмутительная!

– А что скажете о своей обороне?

– Да не было у нее никакой нагрузки. А гол, который мы пропустили, – это третий гол в исполнении Шакуро. Проиграл он борьбу на дальней штанге (изображает зеваку). Может быть, жениться ему надо… Не знаю, о чем он думает.