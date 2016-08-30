15:35 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Стадион "Динамо": фото с высоты 300 метров

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Сегодня были опубликованы свежие фотографии со строительства обновленного стадиона московского "Динамо". Открытие "ВТБ Арены" запланировано на 22 октября 2017 года.

- Представляем вашему вниманию свежайшие фотографии стадиона с высоты около 300 метров, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице арены в социальной сети. - Более половины окружности конструкции основы кровли футбольной арены уже установлена. Работа кипит.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

И правда свежие, вы только понюхайте. Пахнут цементом и вытрезвителем.

15:43

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