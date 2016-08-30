Стадион "Динамо": фото с высоты 300 метров

Сегодня были опубликованы свежие фотографии со строительства обновленного стадиона московского "Динамо". Открытие "ВТБ Арены" запланировано на 22 октября 2017 года.

- Представляем вашему вниманию свежайшие фотографии стадиона с высоты около 300 метров, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице арены в социальной сети. - Более половины окружности конструкции основы кровли футбольной арены уже установлена. Работа кипит.