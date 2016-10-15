Сроки сдачи стадиона "Динамо" перенесены на 2018 год

Новый стадион "Динамо" будет достроен в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Арена была закрыта на реконструкцию в 2008 году.
- Строительство на стадионе "Динамо" ведется в хорошем темпе. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, работы идут. Думаю, что к 2018 году закончат, - подчеркнул Хуснуллин.
Отметим, что ранее планировалось открыть реконструированный стадион 22 октября 2017 года, в день рождения прославленного вратаря бело-голубых Льва Яшина.
баламошка
Очень у нас интересная страна. Не соскучишься)
18:06
maslo
Позор! Клуб зачмырили , стадион не построили. Кто в в этом заинтересован? ВТБ на вас Сталина нет. Олухи
18:04
А380726
Никому не нужная арена будет снесена, там сейчас только видимость строительства
17:50