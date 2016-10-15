17:12 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Сроки сдачи стадиона "Динамо" перенесены на 2018 год

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Новый стадион "Динамо" будет достроен в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Арена была закрыта на реконструкцию в 2008 году. 

- Строительство на стадионе "Динамо" ведется в хорошем темпе. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, работы идут. Думаю, что к 2018 году закончат, - подчеркнул Хуснуллин. 

Отметим, что ранее планировалось открыть реконструированный стадион 22 октября 2017 года, в день рождения прославленного вратаря бело-голубых Льва Яшина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3707775

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Очень у нас интересная страна. Не соскучишься)

18:06

maslo

Позор! Клуб зачмырили , стадион не построили. Кто в в этом заинтересован? ВТБ на вас Сталина нет. Олухи

18:04

А380726

Никому не нужная арена будет снесена, там сейчас только видимость строительства

17:50

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