"Спартак-2" разгромил "Зенит-2" в матче ФНЛ

"Спартак-2" разгромил "Зенит-2" в матче 8-го тура ФНЛ. Красно-белые вышли 2-е место в турнирной таблице.
ФНЛ
8-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Спартак-2" (Москва) - 0:3 (0:1)
Голы: Пантелеев, 43 (0:1). Руденко, 74 (0:2). Тиуб, 90 (0:3).
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Гойло, Бугриев (Байрамов, 77), Скроботов, Пенчиков, Синяк, Каккоев (Кириллов, 58), Мусаев, Бачинский (Иванов, 76), Тарасов, Макеев, Воробьев (К.Капленко, 58).
"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Мамин, Маслов, Воропаев, Гапонов, Пантелеев, Полубояринов (Тюнин, 79), Игнатов, Бакаев, Руденко (Мелкадзе, 75), Нимели (Тиуб, 65).
Предупреждения: Пенчиков, 42. Мусаев, 79.
Удаление: Пенчиков, 69 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судья: Амелин (Тула).
26 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".