"Спартак-2" проиграл "Енисею" Аленичева, Селихов отбил пенальти

"Спартак-2" в матче 6-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:2 на своем поле потерпел поражение от "Енисея", главным тренером которого является экс-игрок и бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев. Разность могла быть и крупнее, если бы голкипер Александр Селихов не отбил пенальти.

На данный момент "Спартак-2" идет на 11-м месте в турнирной таблице, а "Енисей" - на 4-м.

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6-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 1:2 (0:1)

Голы: Руднев, 13 (0:1). Руднев, 50 (0:2). Самбу, 86 (1:2).

Нереализованный пенальти: Кутьин, 56 (вратарь).

"Спартак-2": Селихов, Шанбиев, Рассказов, Мамин, Лихачев, Пантелеев (Нимели, 71), Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов (Красильниченко, 86), Сакала, Руденко (Самбу, 61).

"Енисей": Чепчугов, Мильдзихов, Гарбуз, Рожков, Новиков, Сердеров (Комков, 15. Саркисов, 90+1), Стеклов, Иванов, Камеш, Руднев (Козлов, 61), Кутьин (Сахаров, 84).

Предупреждения: Самсонов, 44. Самбу, 90+1.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

5 августа. Москва. Стадион "Спартак".