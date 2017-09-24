"Спартак-2" на своем поле уступил "Химкам"

"Химки" обыграли "Спартак-2" со счетом 1:0. Единственный гол забил Айдар Лисинков на 50-й минуте встречи. Отметим, что эта победа стала для подмосковного клуба первой с 22 июля, когда был обыгран "Луч-Энергия" (2:0).

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15-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Химки" (Химки) - 0:1 (0:0)

Гол: Лисинков, 50 (0:1).

"Спартак-2" (Москва): Максименко, Мамин, Сокол, Красильниченко (Нимели, 46. Пантелеев, 75), Лихачев, Щербаков, Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов, Самбу, Сакала.

"Химки" (Химки): Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Петрусев (Алферов, 70), Тюнин, Яковлев (Алиев, 88), Батов, Мостовой (Кокоев, 90+1), Радченко (Титов, 76).

Предупреждение: Тюнин, 17.

Судья: Амелин (Тула).

24 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".