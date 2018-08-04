"СКА-Хабаровск" вырвал победу у "Мордовии"

В матче 4-го тура первенства ФНЛ "Мордовия" на выезде проиграла "СКА-Хабаровску" со счетом 1:2.

ФНЛ

4-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Мордовия" – 2:1 (0:1)

Голы: Багаев, 45+1 (0:1). Казанков, 56 – с пенальти (1:1). Дедечко, 90+1 (2:1).

"СКА-Хабаровск": Генералов, Ненахов, Хомуха, Зайцев, Квеквескири, Алейник (Никифоров, 66), Кабутов, Самсонов (Казанков, 38), Федотов (Дедечко, 46), Кабаев (Бирюков, 76), Базелюк.

"Мордовия": Шебанов, Сухарев, Лебедев, Багаев (Деревягин, 67), Климов, Орлов (Поярков, 67), Адаев (Соболев, 62), Киреев, Дворецков, Петров, Обухов (Маркин, 86).

Предупреждения: Адаев, 32. Казанков, 40. Дедечко, 50. Лебедев, 55. Петров, 73. Климов, 83.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

04 августа. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".