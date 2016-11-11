17:13 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Шунин передал московской школе подарки от "Динамо"

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Игроки "Динамо" во главе с капитаном Антоном Шуниным привезли в одну из столичных школ подарки от клуба, информирует официальный сайт бело-голубых. Также в мероприятии приняли участие Иван Темников и Дмитрий Белоруков. Они передали директору футболку и мяч с автографами футболистов, а также футбольные ворота, комплекты спортивной формы и манишек, футбольные мячи как для игры в помещениях, так и на улице.

Футболисты приняли участие в эстафете, а перед ее началом Темников и Белоруков провели разминку со школьниками. Завершилось все игрой в футбол.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12499

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