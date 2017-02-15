РФС отклонил ходатайство Голубчикова приостановить или отменить его отстранение от футбола

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подчеркнул, что комитет отказал в ходатайстве исполнительного директора "Луча-Энергии" Александра Голубчикова, в котором он просил приостановить или отменить отстранение своей персоны от футбола. 19 октября прошлого года руководитель клуба из Владивостока был отстранен от футбола сроком на полгода.

Напомним, он обвинялся по 122-й статье дисциплинарного регламента за умышленное предоставление недостоверной информации, а также за подделку представленных в РФС и ФНЛ документов.

- Голубчиков прислал ходатайство о приостановлении или снятии с него наказания. Мы его рассмотрели и отказали в удовлетворении ходатайства, - сказал Григорьянц. - Таким образом, он продолжит (Сергей АСТАХОВ)