Регламент ФНЛ: если температура ниже минус 20 или выше плюс 40, матч не проводится

Общее собрание ФНЛ согласовало регламент следующего первенства, в документ внесены изменения, касающиеся, в том числе, и медицинского обеспечения соревнований. По информации "СЭ", в документе появится следующая статья, касающаяся возможности проведения матчей при экстремально низких и высоких температурах.

"Делегат и Судья должны сделать все возможное, чтобы игра состоялась в соответствии с календарем соревнования, поэтому по прибытию на Стадион, делегат и Судья должны убедиться в соответствии температуры на Стадионе рекомендованным значениям для проведения соревнования (от минус 15 до плюс 30 по Цельсию), - говорится в документе. - Делегат и Судья, в случае необходимости, вправе потребовать от Принимающего клуба обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на Стадионе. В указанных целях, температура воздуха измеряется не позднее чем за час до начала Матча.

Замеры окружающего воздуха проводятся с использованием термометров на высоте одного метра от футбольного поля в следующих местах: в центре поля, в местах пересечения центральной линии и боковых линий, в угловых секторах, над одиннадцатиметровых отметками. По итогам измерений определяется среднее арифметическое значение температуры.

В случае, когда температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по Цельсию, Делегат должен получить письменное согласие от обоих играющих команд на проведения Матча, отражаемое в рапорте делегата подписью представителя команды, и проинформировать Судью о получении такого согласия. Окончательное решение о возможности проведения Матча при наличии согласия от обеих команд принимает Судья. При этом, если любая из команд отказывается от проведения Матча при указанной температуре окружающего воздуха, Матч переносится на другой срок (день, время, место).

В случае, если температура окружающего воздуха выше плюс 30 градусов, Делегат по согласованию с Судьей обязан уведомить команды о времени (минутах игры), как правило, на 30-й и 75-х минутах, для гидратации. При этом Судья во время проведения Матча должен обеспечить длительность паузы для гидратации продолжительностью не менее 2-х минут.

В случае, если температура окружающего воздуха за один час до начала Матча ниже минус 20 или выше плюс 40 градусов Цельсия, Матч не проводится, а переноситься на другой срок (день, время, место). Решение о дате, месте, времени проведения Матча, переносимого по погодным условиям, принимает Администрация ФНЛ", - говорится в регламенте.