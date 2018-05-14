Первый стыковой матч "Амкара" и "Тамбова" начнется в 17.30 по московскому времени

Определилось время начала стыкового матча между "Амкаром" и "Тамбовом" за право выступить в чемпионате России в сезоне-2018/19. Встреча пройдет в Перми в четверг, 17 мая, начало - 17.30 по московскому времени. Ранее стало известно, что вход на игру будет бесплатным.
Ответный матч состоится в Тамбове 20 мая и начнется в 18.00 по московскому времени
"Амкар" занял 13-е место в прошедшем чемпионате России. "Тамбов" финишировал четвертым в ФНЛ.
Первый стыковой матч "Енисея" и "Анжи" начнется в 15.00 по московскому времени
Mankun
По всем прогнозам в фаворитах Амкар, на овербеттинге есть подробный анализ: https://www.overbetting.net/blogs/matches/48349/ Тут есть болельщики Тамбова? У вас реально такие проблемы в команде и шансов нет? Хочу поставить на эту игру на Амкар, но об уровне игры Тамбова не знаю ничего.
20:25