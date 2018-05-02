Москалев назначил "левый" пенальти – "Енисей" победил

На 81-й минуте матча 36-го тура первенства ФНЛ "Енисей" – "Волгарь" (2:1) серьезную ошибку допустил арбитр Владимир Москалев, назначивший пенальти в ворота гостей. Валерий Кичин его реализовал – красноярцы одержали победу.

В том эпизоде нападающий "Енисея" Марко Обрадович в единоборстве с игроком астраханской команды Олегом Мурачевым толкнул соперника в спину. В результате последний потерял равновесие и сыграл в мяч рукой. Москалев определил, что футболист "Волгаря" нарушил правила, и наказал его 11-метровым ударом. (Александр БОБРОВ)