Москалев назначил "левый" пенальти – "Енисей" победил

На 81-й минуте матча 36-го тура первенства ФНЛ "Енисей" – "Волгарь" (2:1) серьезную ошибку допустил арбитр Владимир Москалев, назначивший пенальти в ворота гостей. Валерий Кичин его реализовал – красноярцы одержали победу.
В том эпизоде нападающий "Енисея" Марко Обрадович в единоборстве с игроком астраханской команды Олегом Мурачевым толкнул соперника в спину. В результате последний потерял равновесие и сыграл в мяч рукой. Москалев определил, что футболист "Волгаря" нарушил правила, и наказал его 11-метровым ударом. (Александр БОБРОВ)
Lennon
РФПЛ не нужны такие клубы да и в России футбола за Уралом нет.....
20:10
Lennon
Енисей в любом случае опустят в ФНЛ...... Максимум, сезон в РФПЛ
20:07
sport1704
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19:54
rotor
Енисей зачастил такими победами. Пусть дальше в ФНЛ играют.
19:47
shpasic
на багаже Аленичева)
19:47
Lebedos
во блин, началось покупки судей началось, аууу кто небулярных видит беспредел? Прядкин и все кто руководит футболом вы чего молчите? продажные! то Крыльев ставят пенальти теперь Енисей
19:45
баламошка
Сколько бабла интересно за такое платят. Думаю податься в судейство)
19:40