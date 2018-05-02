19:36 | Футбол — ФНЛ

Москалев назначил "левый" пенальти – "Енисей" победил

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На 81-й минуте матча 36-го тура первенства ФНЛ "Енисей""Волгарь" (2:1) серьезную ошибку допустил арбитр Владимир Москалев, назначивший пенальти в ворота гостей. Валерий Кичин его реализовал – красноярцы одержали победу.

В том эпизоде нападающий "Енисея" Марко Обрадович в единоборстве с игроком астраханской команды Олегом Мурачевым толкнул соперника в спину. В результате последний потерял равновесие и сыграл в мяч рукой. Москалев определил, что футболист "Волгаря" нарушил правила, и наказал его 11-метровым ударом. (Александр БОБРОВ)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Lennon

РФПЛ не нужны такие клубы да и в России футбола за Уралом нет.....

20:10

Lennon

Енисей в любом случае опустят в ФНЛ...... Максимум, сезон в РФПЛ

20:07

sport1704

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19:54

rotor

Енисей зачастил такими победами. Пусть дальше в ФНЛ играют.

19:47

shpasic

на багаже Аленичева)

19:47

Lebedos

во блин, началось покупки судей началось, аууу кто небулярных видит беспредел? Прядкин и все кто руководит футболом вы чего молчите? продажные! то Крыльев ставят пенальти теперь Енисей

19:45

баламошка

Сколько бабла интересно за такое платят. Думаю податься в судейство)

19:40

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