Матчи 17-го тура Олимп-ФНЛ начнутся с минуты молчания

Игры 17-го тура Олимп-ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах страшной трагедии в Керчи.

- Мы скорбим и выражаем свои соболезнования. Матчи ближайшего тура ФНЛ начнутся с минуты молчания, - цитирует "РИА Новости" главу лиги Игоря Ефремова.

Сегодня, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибли 18 человек, 47 пострадали. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже переквалифицированное на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Ранее стало стало, что игры 11-го тура российской премьер-лиги также начнутся с минуты молчания.