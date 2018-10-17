Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Игры 11-го тура премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах страшной трагедии в Керчи.

- Произошла ужасная трагедия, - сказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин. - Погибли люди. Необходимо поддержать семьи жертв этой страшной трагедии. Лига направит письма в клубы с просьбой начать матчи с минуты молчания.

По данным ТАСС, сегодня днем в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибли 18 человек, 47 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Расследование поручено центральному аппарату ведомства. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Позднее уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве. По информации СК, находящиеся в колледже погибли от огнестрельных ранений. (Сергей Егоров)

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