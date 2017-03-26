11:07 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Луч-Энергия" и "Зенит-2" голов не забили

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В матче 28-го тура первенства России в ФНЛ "Луч-Энергия" и "Зенит-2" сыграли вничью - 0:0.

Первенство России

ФНЛ

28-й тур 

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 0:0 

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Коломыц, Пискунов, Насадюк, Грицаенко, Килин (Минич, 80), Гриднев, Пономаренко, Гордиенко (Джигкаев, 81), Столбовой.

"Зенит-2": Бабурин, Карпов, Зуйков, Зуев, Чернов, Лобов, Евсеев, Исаев (Батютин, 66), Бавин, Сиротов, Проничев (Погребняк, 54).

Предупреждения: Пономаренко, 17. Коломыц, 42. Зуйков, 70. Карпов, 74. Килин, 79. Лобов, 89. 

Судья: Борисов (Самара).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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